Un fost director din cadrul Ministerului Sanatatii brazilian a fost arestat miercuri in capitala Brasilia pentru ''sperjur'' in timp ce depunea marturie in fata Comisiei senatoriale, insarcinata sa ancheteze asupra gestionarii pandemiei de COVID-19 de catre guvernul lui Jair Bolsonaro, informeaza joi AFP. Senatorul Omar Aziz, care prezideaza Comisia de Ancheta Parlamentara (CPI), a ordonat arestarea fostului director pentru logistica al ministerului, Roberto Dias. "Minte de dimineata, i-am dat ocazia (sa spuna adevarul), i-am cerut-o de mai multe ori", a declarat Aziz. "Nu accept…