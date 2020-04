Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de COVID-19 a crescut semnificativ vineri in China, dupa ce primaria din Wuhan, orasul unde a aparut noul coronavirus la sfarsitul lui 2019, a revizuit in crestere numarul deceselor si a raportat 1.290 de morti in plus. Noile date ridica la 3.869 numarul total al deceselor cauzate…

- India, desi vecina cu China, are doar 29 de morti de Covid-19 și asta pentru ca Guvernul a luat masurile din timp. Harsh Vardhan, un tanar indian, a povestit, pentru MEDIAFAX, cum a evoluat situația in țara sa și cum s-au impus autoritațile.Un tanar indian explica ce masuri a luat Guvernul…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…

- China a ridicat miercuri restrictiile drastice impuse de aproximativ trei luni in provincia Hubei, epicentrul pandemiei noului coronavirus, care a ucis peste 18.000 de oameni in lume din decembrie, relateaza AFP.

- Serviciul de Protectie Civila a anuntat marti seara ca bilantul epidemic este de 6.820 de morti in Italia, iar numarul total de cazuri de coronavirus a ajuns la 69.176, informeaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, citate de Mediafax. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 3.612 noi…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.