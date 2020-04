Stiri pe aceeasi tema

- "Potrivit informatiilor noastre (...), Iranul si protejatii sai pregatesc un atac viclean impotriva trupelor americane si /sau a bazelor din Irak", a scris Donald Trump pe Twitter. "Daca se va intampla acest lucru, Iranul va plati un pret foarte mare", a adaugat el. Citeste si Donald Trump:…

- Mai bine de jumatate de milion de oameni au fost confirmați pozitiv pentru coronavirus, la nivel global, bilanțul ridicandu-se vineri dimineața la 532.788 de cazuri, potrivit datelor centralizate de Johns Hopkins University pe de arcgis. Numarul deceselor la nive global a depșit 24.000. In condițiile…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, în statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. În cadrul unei…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…

- Rivalitatea dintre Washington si Beijing nu a fost atenuata de lupta impotriva COVID-19, cunoscand chiar marti o escaladare, cand China s-a declarat "indignata" de un tweet al presedintelui Donald Trump care vorbeste despre un "virus chinez", potrivit Agerpres. In ultimele zile, un purtator de cuvant…

- Principalul negociator pe tema comertului din UE spera sa ajunga la un „mini-acord” cu SUA, el cautând astfel sa mai reduca din tensiunile transatlantice înainte ca Washingtonul sa-si continue planurile si sa majoreze taxele punitive vizând sectorul aviatic al Europei,…

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Pe 10 ianuarie, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție umanitara privind Siria. Germania, Belgia, Estonia și Franța au votat pentru. Dar, aliniat Statelor Unite, Regatul Unit s-a abținut, într-o foarte rara divizare europeana care ar putea sa prezica altele dupa Brexit, potrivit…