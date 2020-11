Coronavirus: Vladimir Putin şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu creşterea mortalităţii Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat miercuri ingrijorat de cresterea mortalitatii cauzate de noul tip de coronavirus in Rusia, insa fara a ordona deocamdata inasprirea masurilor restrictive menite sa stavileasca epidemia, informeaza AFP.



"Numarul de noi cazuri creste (...) si, ceea ce este mai ingrijorator, e faptul ca rata de mortalitate creste de asemenea", a afirmat Putin in timpul unei reuniuni online cu guvernul rus.



Rusia a inregistrat miercuri un nou record de decese cauzate de COVID-19, cu 456 de morti in ultimele 24 de ore. Numarul total de cazuri de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

