- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19 cu Sputnik V, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, potrivit Livemint.com. Liderul de la Kremlin, care are 68…

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu i-a fost administrat inca vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de centrul Gamaleia din Moscova pentru ca preparatul se afla inca in proces de testare, a explicat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de dpa. ‘Seful statului nu poate participa…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamani, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pana la sfarsitul acestui…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, și-a promovat marți, in cadrul unui discurs virtual pentru Organizația Națiunilor Unite vaccinul rusesc recent aprobat impotriva coronavirusului. El spune despre preparatul sau ca este ”de incredere, sigur și eficient” și este dispus sa il ofere gratis intregului personal…

