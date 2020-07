Coronavirus: Vizitatorii oraşului suedez Visby, întâmpinaţi de cavaleri care le reamintesc de măsurile de distanţare socială Turistii care sosesc cu feribotul la Visby, faimosul oras pe insula suedeza Gotland, vor fi intampinati de luni de cavaleri pe cai, care vor purta bannere ce le amintesc vizitatorilor de regulile de distantare sociala in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA. Cavalerii apartin societatii Torneamentum si au fost angajati de guvernul regional din Gotland si de companiile locale. Imbracati in camasi de zale, ei vor vizita destinatii si plaje populare de pe insula, pentru a le reaminti oamenilor de recomandarile de sanatate publica care solicita spalarea mainilor si necesitatea izolarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Santorini, Antonis Sigalas, estimeaza o reducere a numarului de turisti in acest sezon pana la un sfert din numarul inregistrat in 2019, insa considera ca o parte din aceasta scadere va fi recuperata prin cresterea numarului de innoptari pe turist, pe fondul circulatiei mai restranse.

- Incepand de vineri 26 iunie si pana duminica 28 iunie, in judetul Suceava este in derulare o acțiune tematica de control, dispusa de Ministerul Afacerilor Interne, privind respectarea masurilor de protecție și distanțare sociala, impuse in perioada starii de alerta, de catre unitațile de alimentație…

- Trei comune situate in vestul Frantei, au solicitat inchiderea plajelor lor, dupa ce vizitatorii acestora au dat dovada de un comportament necivilizat si nu au respectat regulile de distantare sociala aflate in vigoare pentru a evita raspandirea noului coronavirus, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Trei comune bretone, situate in vestul Frantei, au solicitat inchiderea plajelor lor, dupa ce vizitatorii acestora au dat dovada de un comportament necivilizat si nu au respectat regulile de distantare sociala aflate in vigoare pentru a evita raspandirea noului coronavirus, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Gradina Botanica din Cluj-Napoca a fost redeschisa, dupa doua luni de instituirea starii de urgenta. Vizitatorii nu au lipsit, insa condiția pentru a intra in curtea Gradininii a fost aceea de a respecta masurile de protecție și de distanțare sociala, potrivit Mediafax.Lelia, o clujeanca de…

- Masurile de distantare sociala pot reduce cresterea zilnica a numarului de cazuri de Covid-19 cu pana la 9%, arata un studiu realizat de cercetatorii de la mai multe universitati din Statele Unite.

- Voluntari imbracati in costumele supereroilor Superman si Spider-Man, dar si in cel al eroului local indonezian Gatotkaca, au pulverizat dezinfectant pe strazile insulei Java strigand mesaje precum ''Purtati masti, spalati-va pe maini si fiti vigilenti!'', in cadrul unei campanii de…

- Coreea de Sud a anuntat duminica o relaxare a masurilor de distantare sociala saptamana viitoare, dupa ce numarul de noi cazuri de coronavirus a scazut in tara in ultimele zile, informeaza AFP.Incepand de miercuri, "adunarile si numeroase evenimente vor fi (din nou) permise, cu conditia sa…