Coronavirus „viu” găsit pe ambalajul alimentelor congelate în China Autoritațile chineze au descoperit coronavirusul „viu” pe ambalajele unor alimente congelate dintr-un oraș unde a fost identificat un focat de COVID-19. O astfel de constatare dovedește ca virusul poate supraviețui in lanțurile de aprovizionare cu frig. Sambata, Centrul chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a declarat ca a gasit urme de COVID-19 „viu” pe ambalajele de cod aflate in frigidere. Descoperirea a fost facuta in orașul Qingdao, situat pe coasta din est a țarii. Cercetatorii chinezi investigau sursa unui focar descoperit recent in oraș și au ajuns sa gaseasca pentru prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

