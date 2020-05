Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri lansarea de catre guvernul sau a unei consultari populare cu privire la o gama larga de chestiuni legate de noul coronavirus si la masurile de relansare a economiei, transmite MTI, potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de seful executivului ungar in…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca se asteapta la o relansare economica rapida in urma pandemiei de coronavirus, adaugand ca planul de redresare al guvernului sau se va concentra pe locurile de munca, potrivit Reuters. "Nu ma numar printre cei mai optimisti oameni, dar nici nu sunt un…

- La o zi dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca a cerut Guvernului Orban sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar (500 de euro) medicilor și personalului medical care lucreaza cu pacienți COVID, premierul ungar Viktor Orban a anunțat, in interventia sa saptamanala…

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth.

- Premierul ungar Viktor Orban a obtinut luni unda verde in Parlament pentru a legifera prin ordonante in cadrul unei stari de urgenta pe o perioada nedeterminata pe care opozitia a considera „disproportionata” in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…

- ”Sunt efecte negative in economie din ce in ce mai clare. Trebuie sa le luam foarte serios in considerare. Sunt domenii de activitate care au fost aproape paralizate: transportul rutier de persoane, in special transportul internațional de persoane, toata industria HORECA - hoteluri, restaurante,…