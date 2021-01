Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia vecina. In prima parte a acestei luni, Serbia a primit un milion de doze de vaccin anti-coronavirus Sinopharm, produs de China, devenind prima tara europeana care a inceput un program de imunizare in masa cu acest produs. Ungaria ar deveni astfel prima tara din UE care accepta vaccinul chinezesc, daca acesta…