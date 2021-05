Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații din Vietnam, Nguyen Thanh Long, a declarat sambata ca țara a detectat o noua varianta a coronavirusului, un amestec de variante din India și Marea Britanie. Acesta se raspandește rapid pe calea aerului, a raportat ziarul online VnExpress, citat de Reuters. Dupa ce a limitat cu succes…

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Noua varianta a coronavirusului detectata prima data in Anglia in septembrie 2020 ''cucereste'' acum Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde in prezent 98% din cazurile de COVID-19 sunt infectari cu aceasta varianta, a declarat joi directoarea programului britanic de supraveghere…

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…