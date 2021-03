Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans admite ca Uniunea Europeana a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre, informeaza dpa, citata de Agerpres. Comisia Europeana a comandat in total cel putin 1,4 miliarde de doze din…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca va dura aproximativ trei luni pentru a crea un certificat de vaccinare COVID-19, la incheierea unei intalniri virtuale cu cei 26 de omologi ai sai din statele membre UE, informeaza dpa. O parte din aspectele tehnice preliminare au fost deja intreprinse…

- Reuniunea ministrilor Afacerilor externe din statele membre ale UE are ca tema principala strategia de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice, evolutiile recente din relatia cu Turcia, zona Golfului,

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters. Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre…