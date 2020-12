Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Mike Pence se vor vaccina impotriva coronavirusului in mod public. Masura a fost luata pentru a servi drept un exemplu pentru toți cetațenii americani. Președintele ales al SUA a declarat ca medicul Anthony Fauci i-a recomandat sa se imunizeze cat mai curand posibil, insa acesta nu a dorit…

- Donald Trump anunta ca nici el si nici functionarii de rang inalt de la Casa Alba nu vor fi vaccinati impotriva Covid-19, in pofida faptului ca Statele Unite lanseaza luni o vasta campanie de vaccinare cu vaccinul aliantei Pfizer/BioNtech, dupa ce au depasit pragul de 300.000 de morti din cauza noului…

- Donald Trump a afirmat duminica seara ca nu este programat sa fie vaccinat anti-COVID-19, dupa ce agentia Bloomberg relatase in cursul zilei ca presedintele in exercitiu ar putea primi o doza 'chiar luni', iar alti oficiali de la Casa Alba au de asemenea optiunea de a fi imunizati in zilele urmatoare,…

- Directorul de comunicare al Casei Albe, Alyssa Farah, si-a anuntat demisia joi, ceea ce inseamna o recunoastere tacita a infrangerii presedintelui republican Donald Trump in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, informeaza AFP. "Dupa trei ani si jumatate incredibili, voi parasi Casa Alba pentru a…

- Seful de cabinet al presedintelui american Donald Trump, Mark Meadows, a fost testat pozitiv la coronavirus, a relatat vineri seara postul CNN, citand doi responsabili de la Casa Alba. Potrivit CNN, Meadows, in varsta de 61 de ani, si-a anuntat anturajul dupa scrutinul prezidential de marti ca a contractat…

- Vicepresedintele american Mike Pence si sotia sa, Karen, au fost vineri testati negativ pentru COVID-19, a anuntat secretarul de presa Devin O'Malley, relateaza agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Numerosi lideri internationali i-au transmis vineri mesaje de insanatosire grabnica presedintelui american Donald Trump, dupa ce acesta a anuntat ca a fost infectat cu noul coronavirus. Anuntul, venit cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale, a starnit agitatie in media si pe pietele financiare internationale,…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…