Coronavirus: Viaţa marină mediteraneană a prosperat în timpul perioadei de izolare la domiciliu (Garda de Coastă italiană) Viata marina mediteraneana din largul coastelor Italiei a prosperat in timpul perioadei de izolare la domiciliu, dupa ce calitatea apei s-a ameliorat, iar mai multe specii de vietuitoare au revenit in zonele lasate vacantate de oameni si de ambarcatiuni, a anuntat Garda de Coasa italiana, potrivit Reuters. Restrictiile stricte care au dus la oprirea activitatilor economice si a deplasarii oamenilor timp de doua luni au oferit o oportunitate fara precedent pentru monitorizarea impactului activitatilor umane asupra apelor care inconjoara Italia. Incepand cu luna aprilie, Garda de Coasta italiana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

