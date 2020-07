Venezuela a luat luni noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza epidemiei COVID-19, desi numarul infectarilor cu noul coronavirus continua sa creasca, transmite dpa, citand presa locala.



Planul pe trei niveluri al guvernului include o carantina stricta in zonele cu numar mare de infectari, o deschidere moderata in statele cu cazuri mai putine si o 'flexibilizare generala' in statele cu cazuri relativ putine.



Planul este in vigoare deocamdata in perioada 13-19 iulie.



In regiunile sub carantina stricta - statul Zulia si unele orase de frontiera…