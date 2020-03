Stiri pe aceeasi tema

- La acest moment, exista 717 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in Statele Unite, potrivit CNN, scrie Mediafax.Dintre acestea, 49 de cazuri sunt reprezentate de cetațeni repatriați din strainatate - 3 din Wuhan, orașul de origine al epidemiei, și 46 de pe vasul de croaziera…

- Un vas de croaziera care ramasese blocat in largul coastelor vestice ale Statelor Unite cu cel putin 21 de persoane infectate cu coronavirus la bord, a acostat luni in nordul Californiei, informeaza agentia DPA. Circa 3.500 de pasageri si membri ai personalului din 54 de tari se afla la bordul vasului…

- Pâna în prezent, opt state din SUA au declarat stare de urgența ca raspuns la epidemia de coronavirus, potrivit CNN. Autoritațileau confirmat cel puțin 21 de dece în trei state, 18 în Washington, doua în Florida și unul în California. Acestea trei au fost printre…

- Vasul de croaziera american Grand Princess, blocat in largul coastelor orasului San Francisco si care are la bord 21 de cazuri detectate de coronavirus, a fost autorizat sa acosteze in Oakland, in nordul Californiei, a anuntat sambata seara compania care detine nava, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Dupa calvarul de pe Diamond Princess, unde sute de pasageri, inclusiv doi romani, au fost infectați cu coronavirus, o noua nava de croaziera a intrat in carantina in largul coastelor Californiei și a confirmat deja, vineri, mai multe cazuri de infecție, relateaza AFP, citata de Agerpres.Noul coronavirus…

- Compania aeriana Ryanair a fost constrânsa sa anuleze pâna la 25% din zborurile italiene pe distanta scurta între 17 martie si 8 aprilie, drept consecinta a virusului Covid-19, informeaza compania low-cost pe propriul site, potrivit Rador."Toti clientii afectati de anulari…

- Totuși, autoritațile chineze au anunțat pentru a treia zi la rand scaderea numarului de noi cazuri. Pe de alta parte, Statele Unite ii evacueaza pe americanii de pe Diamond Princess, vasul in carantina din Japonia, unde se afla, in continuare, și 16 romani. Numarul celor testati pozitiv cu Covid-19…

- Bilanțul deceselor și al numarului de persoane infectate cu coronavirus crește de la o zi la alta. In acest context, mai vin doua vești ingrijoratoare: un expert in boli infecțioase afirma ca epidemia ar putea dura și un an intreg, iar China ar putea ajunge in situația in care sa nu-și mai poata ingriji…