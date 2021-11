Coronavirus: Varianta Omicron a ajuns, cel mai probabil, în Germania Autoritațile din Germania au informat sâmbata ca au detectat vineri seara câteva mutații specifice noii variante a coronavirusului Omicron la o persoana care s-a întors din Africa de sud și a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, relateaza Reuters.



Ministrul pentru probleme sociale din statul Hesse a precizat, pe twitter, ca, cel mai probabil, noua varianta Omicron a ajuns în Germania.



Persoana a fost testata, dar rezultatele secvențierii nu au fost finalizate.



61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori au anuntat joi ca au descoperit, in tari din sudul Africii, o noua forma a SARS-CoV-2, care poate fi foarte contagioasa si care prezinta numeroase mutatii. Eficienta vaccinurilor impotriva variantei omicron urmeaza sa fie studiata. Vineri, numeroase tari – Marea Britanie, Italia, Germania,…

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- In jur de 600 de pasageri au ajuns vineri la Amsterdam cu doua curse KLM, fiind obligați sa aștepte ore in șir din cauza ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului identificata in zona Africii de Sud și declarata ieri de OMS ca fiind una ingrijoratoare ca urmare a numeroaselor mutații…

- 61 de persoane care au aterizat la Amsterdam cu doua curse din Africa de Sud au fost testate pozitiv pentru Covid-19, iar autoritațile olandeze au anunțat ca sâmbata dimineața fac analize suplimentare pentru a stabili daca vreunul dintre aceste cazuri are legatura cu noua varianta a coronavirusului…

- „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre ceea ce s-a discutat la reuniunea OMS de astazi. Mai devreme, in cursul zilei, tocmai am primit un mesaj care spune ca vor promova aceasta varianta ca ", a spus Nicholas Crisp, director general interimar al Dpartamentului de…

- Un inalt oficial din Africa de Sud a declarat ca i s-a spus vineri ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va desemna noua varianta de coronavirus detectata in Africa de Sud drept o varianta „ingrijoratoare”, relateaza Reuters. „Suntem ocupați sa incercam sa obținem cateva informații din culise despre…

- Cozi interminabile s-au format luni, 22 noiembrie, in fața principalelor spitale din Budapesta, dupa ce Ungaria a introdus posibilitatea vaccinarii la liber, fara programare prealabila, pe fondul creșterii numarului de infectari, relateaza Reuters.Europa a devenit din nou epicentrul pandemiei, in contextul…