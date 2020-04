Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- CORONAVIRUS / Nelu Tataru, noul ministru al Sanatații, a abordat sambata seara doua subiecte delicate: cand va fi varful epidemiei de COVID-19 in Romania și ce numar de persoane infectate estimeaza. „Aștept un varf al epidemiei in a doua jumatate a lunii aprilie, cu un varf de cazuri de 10.000. ...

- Epidemia de coronavirus nu a atins inca perioada de varf in Italia, cea mai afectata tara de pandemie in privinta numarului deceselor, a avertizat vineri directorul Institutului Superior al Sanatatii, aprecind ca este o prelungire a izolarii este ”inevitabila” dupa 3 aprilie, pana cand sunt in vigoare…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Varful epidemiei de coronavirus va fi atins in perioada Pastelui. sfarsitul lunii mai, inceputul lunii aprilie. Simularile matematice dau cifre intre 10.000 si 20.000 de cazuri, a declarat la „Marius Tuca Show” medicul Catalin Apostolescu, purtator de cuvant al Insstitutului Matei Balș, anunța MEDIAFAX.„Avem…

- Nadine Dorries, ministrul britanic al Sanatații, a fost testata pozitiv la noul coronavirus, transmite BBC News. Oficialul se afla in izolare la domiciliu. Dorries, primul parlamentar testat pozitiv la coronavirus, a declarat ca a luat toate masurile de precautie recomandate, dupa ce a aflat ca este…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat miercuri, in comisiile reunite din Parlament, ca autoritatile romane vor primi, ce tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus, Costache spunand ca Romania este una dintre…