Stiri pe aceeasi tema

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…

- Epidemia de coronavirus nu a atins inca perioada de varf in Italia, cea mai afectata tara de pandemie in privinta numarului deceselor, a avertizat vineri directorul Institutului Superior al Sanatatii, aprecind ca este o prelungire a izolarii este ”inevitabila” dupa 3 aprilie, pana cand sunt in vigoare…

- Chiar daca Italia este decimata de pandemia de coronavirus, reprezentanții Ministerului Sanatații din Peninsula susțin ca inca nu a fost atins varful infecțiilor de Covid-19, scrie Agerpres.Infectiile cu coronavirus nu au atins inca varful in Italia, a atras vineri atentia seful institutului national…

- Epidemia de coronavirus nu și-a atins inca varful, a declarat vineri președintele institutului național de sanatate din Italia, transmite Reuters. Declarația vine la o zi dupa ce autoritațile italiene au raportat inca 6.150 de cazuri de infecții și 712 de decese inregistrate in doar 24 de ore. „Inca…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, duminica la "Marius Tuca Show", ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in Romania in luna aprilie, dar ca nu stie cat va dura....

- Varful epidemiei de coronavirus va fi atins in perioada Pastelui. sfarsitul lunii mai, inceputul lunii aprilie. Simularile matematice dau cifre intre 10.000 si 20.000 de cazuri, a declarat la „Marius Tuca Show” medicul Catalin Apostolescu, purtator de cuvant al Insstitutului Matei Balș, anunța MEDIAFAX.„Avem…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, a dezvaluit realitatea ingrijoratoare din spitale. Ce se va intampla cu pacienții, in momentul in care epidemia de coronavirus va atinge apogeul?

- Varful epidemiei de coronavirus va fi atins in perioada Pastelui. sfarsitul lunii mai, inceputul lunii aprilie. Simularile matematice dau cifre intre 10.000 si 20.000 de cazuri, a declarat la „Marius Tuca...