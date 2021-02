Rusia nu crede ca este posibil ca vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 sa fie livrat in Uniunea Europeana mai devreme de lunile mai sau iunie, relateaza dpa. Kirill Dmitriev, seful Fondului pentru investitii directe din Rusia, a declarat pentru postul de televiziune de stat Rossiya 24 ca "marile livrari in UE sunt posibile numai dupa ce vaccinarile in masa in Rusia sunt finalizate". Fondul este cel care gestioneaza marketingul international al Sputnik V, care este deja aprobat si utilizat in numeroase tari. Vaccinul care se administreaza in doua doze nu a fost inca autorizat de Agentia…