- Serrana, un oras din statul brazilian Sao Paulo, a raportat o scadere cu 95% a deceselor asociate maladiei COVID-19 dupa ce a vaccinat aproape toata populatia sa de varsta adulta, a anuntat duminica postul TV Globo, citat de Reuters. Cu 45.000 de locuitori, Serrana a devenit o "oaza de sanatate"…

- Agenția Naționala de Sanatate din Brazilia a declarat ca autoritațile țarii au decis sa intrerupa vaccinarea femeilor insarcinate cu preparatul impotriva coronavirusului a companiei britanico-suedeze AstraZeneca din cauza unui caz in care o femeie vaccinata a murit la scurt timp dupa administrarea serului.…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus in Olanda au urcat in ultimele 24 de ore la aproape 9.000, cea mai rapida creștere a bilanțului zilnic de la inceputul lunii ianuarie, scrie Reuters.Datele publicate vineri de Institutul Național pentru Sanatate din Olanda (RIVM) indica un trend crescator al numarului…

- Danemarca va inceta sa administreze vaccinul COVID-19 al AstraZeneca in totalitate, dupa apariția multor cheaguri de sange, relateaza Reuters . Decizia a fost luata „dupa raportarea unor cazuri grave de formare de cheaguri de sange la persoane care au fost vaccinate cu vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca“,…

- Regatul Unit se concentreaza asupra vaccinarii tuturor adultilor, inainte de a furniza surplusul de doze altor tari, cum ar fi Irlanda, a declarat marti ministrul pentru mediul de afaceri Kwasi Kwarteng, citat de Reuters. "Cred ca obiectivul nostru central trebuie sa fie incercarea de a mentine siguranta…

- Femeile insarcinate vaccinate impotriva COVID-19 ar putea transmite protectia copiilor lor, conform unui nou studiu preliminar realizat in Israel, relateaza miercuri Reuters. Potrivit cercetarii efectuate in luna februarie, au fost detectati anticorpi la toate cele 20 de femei carora li s-au administrat…

- Austria a oprit, preventiv, imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei și imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeași tranșa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat,…

