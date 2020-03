Coronavirus: Ursula von der Leyen îşi anulează vizita de joi în Grecia Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP. 'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si in acord cu premierul (grec Kyriakos) Mitsotakis, am decis sa-mi aman deplasarea la Atena maine', a comunicat pe Twitter sefa executivului european. 'Ma voi concentra pe lansarea eforturilor de coordonare la nivelul UE anuntate ieri', a adaugat ea. Ursula von der Leyen urma sa se deplaseze la Atena pentru a discuta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

