- Presedintele austriac Alexander Van der Bellen tinea luni prima pagina in presa austriaca, in pofida faptului ca a cerut scuze dupa ce a incalcat izolarea impusa de Guvern in lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza AFP.

- Liga Mexicana de Fotbal a decis, vineri, oprirea definitiva a turneului Clausura si ca titlul national sa nu fie decernat, informeaza AFP, potrivit news.ro.Decizia vine dupa ce clubul Santos Laguna a anuntat patru noi cazuri de infectare cu coronavirus in randul jucatorilor. Echipa are in…

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, cel care a reusit sa vindece peste 400 de pacienti infectati cu coronavirus, a tras un semnal de alarma: se așteapta la un al doilea val de infectați cu coronavirus, dupa relaxarea restricțiilor.Vezi și: OFICIAL…

- Un avion de vanatoare F-22 Raptor s-a prabusit vineri in Florida in cursul unui zbor de antrenament, a anuntat aviatia militara americana, precizand ca pilotul a reusit sa se catapulteze, scrie AFP.Vezi și: OFICIAL - Noile restrictii de circulatie in starea de alerta. Apare o noua declaratie…

- Twitter va adauga etichete si mesaje de avertizare la unele tweeturi care contin informatii controversate sau inselatoare despre COVID-19, a anuntat compania luni, ca parte a unei noi abordari a dezinformarii pe platforma sa de socializare, transmite Reuters.Noile etichete ale Twitter vor…

- Reprezentantii Universal Studios au anuntat joi ca au decis sa extinda cel putin pana in data de 31 mai perioada in care parcurile sale tematice din Florida si California vor ramane inchise din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. "Prelungim inchiderea Universal Orlando…

- Noile date comunicate de Protectia Civila din Italia arata o situatie stabila: scad internarile pentru persoanele in stare grava si mai putin grava, incepe sa creasca usor numarul noilor cazuri. Insa, numarul celor care se vindeca zilnic ramane mare, aproape 2.000. In ultimele 24 de ore au murit 610…

- Protectia Civila din Italia a anuntat un nou buletin grav: numarul deceselor este in continuare in crestere, 837 intr-o zi, in timp ce luni au fost 812, persoane vindecate - 1.109, scrie La Repubblica. În total au fost înregistrate 4.053 de noi cazuri, un numar practic identic…