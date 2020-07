Coronavirus: Uniunea Europeană îşi redeschide graniţele pentru sezonul turistic Echilibru subtil intre masurile sanitare legate de noul coronavirus si necesitatea economica: Uniunea Europeana isi redeschide miercuri granitele in mijlocul sezonului estival, relateaza AFP. UE a autorizat zboruri provenind din 14 tari de pe toate continentele, plus cele din China, cu singura conditie ca aceasta sa primeasca pe teritoriul sau vizitatori "neesentiali" din UE, ceea ce momentan nu este cazul. Fructul negocierilor dificile, aceasta lista adoptata marti si care urmeaza sa fie revizuita in doua saptamani se bazeaza "in principal" pe criterii epidemiologice. Vor fi admisi in UE si spatiul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

