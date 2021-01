Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat vineri o…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia…

- Uniunea Europeana a cheltuit circa 2,5 miliarde de euro pentru plata unor avansuri in vederea achizitiei a circa 2,3 miliarde de doze de vaccin de la sase companii farmaceutice care au vaccinuri anti-COVID-19 in prezent aprobate sau in faza experimentala. Ombudsmanul UE a anuntat vineri lansarea unei…

- Uniunea Europeana a anuntat marti ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin candidat dezvoltat de aceasta impotriva COVID-19, transmite Reuters. 'Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea…

- Comisia Europeana a aprobat luni un pachet de investitii in valoare de peste 280 de milioane euro din bugetul UE pentru 123 de noi proiecte in cadrul programului LIFE, printre care se regaseste si LIFE ROsalia, coordonat de Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, informeaza un comunicat de presa…

- Uniunea Europeana va impune de marti taxe vamale in valoare de patru miliarde de dolari la importurile de produse din SUA, in virtutea unei decizii a Organizatiei Mondiale a Comertului in litigiul Boeing-Airbus, dar Comisia Europeana spera ca disputa va fi depasita prin cooperarea cu Washingtonul,…

- Producatorul farmaceutic AstraZeneca a anuntat ca autoritatea britanica de reglementare a sectorului sanatatii a inceput evaluarea in regim de urgenta a vaccinului sau pentru Covid-19, transmite Reuters.