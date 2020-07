Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a anuntat miercuri redeschiderea frontierelor sale pentru calatorii din 17 state cu rata mica de infectare cu noul coronavirus, o lista care nu include Franta si Luxemburgul, transmite France Presse. La 13 iulie, masurile impuse la frontiere vor fi ridicate pentru tarile unde rata de infectare…

- Ziua Internationala a Dunarii este marcata in fiecare an pe 29 iunie in toate tarile riverane. 81 de milioane de oameni din tarile riverane sarbatoresc impreuna Ziua Dunarii pentru a marca dorinta comuna, a autoritatilor si cetatenilor, de a coopera pentru protejarea si utilizarea responsabila a resurselor…

- Guvernul ceh a anuntat ca, incepand de vineri de la pranz, va redeschide total frontierele cu statele vecine Austria si Germania si va permite, de asemenea, libera circulatie in Ungaria, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Anuntul a fost facut pe Twitter de premierul ceh Andrej Babis.…

- Grecia se va proteja printr-o serie de protocoale pentru zboruri si turism, precum si manuale speciale pentru clasificarea tarilor pe baza numarului de cazuri si de decese, urmand ca țarile de provenineța ale turiștilor sa fie caracterizate ca fiind "roșii”, „portocalii”, „verzi” și „galbene”. …

- Mai multe state europene au reusit sa controleze epidemia de COVID-19, inregistrind numai citeva zeci de noi cazuri zilnic. Printre acestea se numara Bulgaria, Ungaria, Grecia și Austria. Mai mult, exista state au inregistrat chiar sub zece cazuri pe zi, cum ar fi Slovenia, Slovacia, Croatia și Cipru.…

- Ungaria a început desfiintarea centrelor pentru solicitanti de azil din zonele de tranzit situate la frontiera cu Serbia, dupa decizia Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care aceste spatii au fost catalogate ilegale, informeaza Mediafax citând Reuters.Curtea de Justitie a…

- Croația, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, și Slovenia au criticat o postare a premierului Ungariei, Viktor Orban, în care era prezentata o harta a „Ungariei mari”, cu Transilvania, Slovacia și Croația în componența ei. Citește integral pe Digi24.ro

