Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria se ofera sa ajute Slovacia sa iși examineze dozele de Sputnik V achiziționate din Rusia, dupa ce aceasta achiziție controversata a generat un scandal diplomatic intre Rusia și Slovacia. Autoritatea de reglementare a medicamentelor ungara ar urma sa o ajute pe cea slovaca sa examineze atent dozele…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat dupa o întâlnire la Belgrad cu omologul sau sârb Nikola Selakovic ca Serbia și Ungaria nu au permis politizarea vaccinurilor, relateaza Euractiv.„Nu am acceptat ca în locul experților noștri sa decida o persoana…

- Scolile, gradinitele si magazinele neesentiale sunt inchise in Ungaria incepand de astazi, odata cu intrarea in vigoare a noilor restrictii instituite pentru a frana ceea ce autoritatile de la Budapesta considera a fi al treilea val al pandemiei de COVID-19, relateaza agentia EFE. Invatamantul primar…

- Slovacia - tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza COVID-19 pe cap de locuitor in ultima saptamana in lume, conform site-ului Our World in Data - a primit luni primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, dintr-un total de 2 milioane de doze comandate Rusiei, a declarat luni premierul slovac…

- BRUXELLES, 24 ian - Sputnik, Daniela Porovaț. Ministrul ungar al Afacerilor Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto, a anunțat ca Rusia va incepe in cel mult 30 de zile livrarea primei transe a vaccinului anti-Covid-19. Totodata, el a aratat ca a fost incheiat un acord politic pentru continuarea…

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…

- Autoritațile sanitare din Ungaria au aprobat vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, a relatat miercuri portalul Index.hu, citand surse neprecizate, potrivit Reuters. Institutul National de Farmacie si Nutritie al Ungariei (NNK) nu a reactionat deocamdata fata de aceasta informatie. Dar ministrul ungar…

- Organismul ungar de reglementare in sectorul sanitar a aprobat vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V, a relatat miercuri portalul Index.hu, citand surse neprecizate, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Institutul National de Farmacie si Nutritie al Ungariei (NNK) nu a reactionat deocamdata…