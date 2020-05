Coronavirus: Ungaria şi Slovenia intenţionează să redeschidă frontiera comună la 1 iunie Ungaria si Slovenia au convenit o foaie de parcurs pentru redeschiderea graduala a frontierei comune nu mai tarziu de 1 iunie, a anuntat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, transmite Reuters. ''Relansarea economiilor noastre nu este posibila fara o relansare a cooperarii internationale'', a scris Szijjarto pe Facebook. ''De aceea, fara a pune in pericol protejarea sanatatii, care este o prioritate, este necesara o relaxare a masurilor restrictive'', a adaugat seful diplomatiei ungare. Pana luni dimineata, numarul cazurilor de COVID-19 din Ungaria, tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

