Coronavirus: Ungaria şi-a vaccinat un sfert din populaţie şi începe relaxarea restricţiilor Sectoarele comercial si al serviciilor vor incepe sa se redeschida in Ungaria, dupa ce un sfert din populatia de circa 10 milioane a acestei tari a primit cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19, a anuntat marti premierul Viktor Orban, care doreste sa evite inca un an de recesiune economica, relateaza agentiile Reuters si MTI. ''Am atins astazi un prag important. De un an traim in conditii ca in vreme de razboi, sub restrictii, interdictii si pierderi personale. Acest virus a pornit un razboi impotriva noastra si singurele arme pe care le avem pentru a-l castiga sunt vaccinurile (...)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

