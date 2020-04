Coronavirus: Ungaria relaxează restricţiile de deplasare în afara capitalei Budapesta (premier) Premierul Ungariei Viktor Orban a anuntat miercuri o relaxare a restrictiilor de deplasare a populatiei in afara capitalei Budapesta, care a raportat cele mai multe cazuri de infectii cu noul coronavirus, afirmand ca magazinele vor fi redeschise fara sa fie impuse limite de program, relateaza Reuters.



Cu toate acestea, purtarea mastilor va fi obligatorie in magazine si in transportul public, a declarat premierul ungar Orban intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.





El a precizat ca diminuarea restrictiilor va fi revizuita la fiecare doua saptamani.

Sursa articol si foto: agerpres.ro

