Ungaria propune prelungirea invatamantului secundar la distanta incepand de lunea viitoare, pe fondul numarului mare de infectii cu coronavirus si incertitudinii cu privire la o noua varianta a virusului aparuta pentru prima data in Marea Britanie, a declarat joi un secretar de stat, citat de Reuters.



Zoltan Maruzsa a precizat, intr-un briefing online, ca guvernul prim-ministrului Viktor Orban va lua o decizie despre extindere vineri, adaugand totusi ca educatia la distanta in invatamantul secundar este putin probabil sa se reia saptamana viitoare.



"Am decis sa fim precauti,…