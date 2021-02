Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va prelungi masurile de izolare partiala pana la 15 martie, in contextul in care este de asteptat ca numarul infectiilor cu coronavirus sa creasca in urmatoarele doua saptamani, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Urmatoarele…

- Ungaria intentioneaza sa inceapa sa le administreze cetatenilor sai vaccinul anti-coronavirus Sinopharm, produs in China, in cursul lunii februarie, a anuntat vineri guvernul de la Budapesta, relateaza AFP. In ianuarie, Budapesta a devenit prima tara din Uniunea Europeana care a semnat…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia…

- Ungaria prelungeste pina la 1 martie lockdown-ul partial impotriva pandemiei de coronavirus aflat in vigoare din noiembrie 2020, a anuntat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Gergely Gulyas a declarat intr-o conferinta de presa ca orice relaxare a restrictiilor acum…

- Ungaria a ajuns la un acord cu compania chineza Sinopharm pentru a cumpara vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de aceasta, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, inr-un briefing de presa, transmite Reuters. Gulyas a spus ca transporturile de vaccinuri…