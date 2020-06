Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2021 va fi unul de protectie a economiei, avand in vedere un potential al doilea val al epidemiei de nou coronavirus si lupta pentru eliminarea efectelor sale economice, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, relateaza MTI. De aceea, in bugetul pe anul viitor vor fi alocate fonduri de…

- Statele membre ale grupului de la Visegrad (Republica Ceha, Polonia, Slovacia si Ungaria) considera ca elemente ale planului de relansare economica in urma pandemiei de coronavirus propus de Comisia Europeana trebuie revizuite in asa fel incat sa nu favorizeze statele mai bogate ale UE in detrimentul…

- Ungaria asteapta la scuze de la Donald Tusk, presedintele Partidului Popular European, pentru remarcile sale anterioare critice, dupa ce miercuri Comisia Europeana a declarat masurile guvernului ungar legate de coronavirus ca fiind conforme cu legislatia europeana, a declarat joi , seful de cabinet…

- Legea de urgența a Ungariei „incompatibila cu a fi in UE”, spun grupul de eurodeputați! Masurile votate luni vor permite lui Viktor Orban sa se pronunțe prin decret fara limite de timp. Ungaria a adoptat luni, 30 martie, o lege care confera noilor puteri primului ministru Viktor Orban sa se pronunțe…

- Membrii personalului medical din Ungaria vor primi cate un bonus de 500.000 de forinti (1.380 euro) in acest an, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban, in interventia sa saptamanala la postul Radio Kossuth, transmite MTI. Seful executivului de la Budapesta a mentionat ca o decizie…

- Locuitorii Ungariei vor putea iesi din case doar pentru a merge la lucru sau pentru necesitati esentiale. Intre orele 09:00-12:00, in magazinele alimentare si farmacii va fi permis accesul doar pentru persoanele de peste 65 de ani. Ungaria a inregistrat 300 de cazuri de infecții și 10 decese.…

- Peste 80.000 de antreprenori privati vor primi o scutire de la plata taxelor si contributiilor sociale pana dupa criza, precum si companiile de media care sufera de pe urma scaderii veniturilor din publicitate, a anuntat Viktor Orban intr-un mesaj televizat. Premierul ungar a adaugat ca evacuarile…