Coronavirus: Ungaria îşi va înăspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie Ungaria isi va inaspri regulile de trecere a frontierei de la 1 septembrie, in conditiile in care numarul de noi contaminari este in crestere in tarile vecine, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, informeaza Reuters. "Cand va incepe noul an scolar, nu vom mai putea mentine sistemul de trecere a frontierei care a functionat in timpul verii", a spus Orban. Conform actualelor reglementari, persoanele care se intorc in Ungaria din tari cu rate de infectare mai mare trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile, exceptand cazul cand prezinta doua teste negative pentru coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

