- Ungaria intentioneaza sa produca vaccinul chinezesc anti-COVID-19 Sinopharm, precum si un vaccin propriu la fabrica aflata in constructie in acest scop in orasul Debrecen, a declarat luni, in timpul unei vizite in China, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza agentiile Reuters si MTI.…

- Vaccinul, unul dintre cele doua principale seruri chinezesti cu care au fost deja imunizate sute de milioane de persoane din China si din strainatate, devine primul vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de o tara non-occidentala care a obtinut unda verde din partea OMS. Aceasta este, de asemenea, prima…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea vaccinului chinezesc anti-COVID-19 produs de Sinopharm, relateaza Reuters. Vaccinul, unul dintre cele doua principale seruri chinezesti cu care au fost deja imunizate sute de milioane de persoane…

- China doreste sa ajute India care se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de coronavirus, a declarat joi Ministerul de Externe chinez, relateaza Reuters. Beijingul este constient ca India este grav afectata de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19 si ca exista…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. In…

- Serbia va fi prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, a anuntat joi presedintele Aleksandar Vucic, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani, finantata de China si Emiratele Arabe…