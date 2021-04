Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. ''Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei…

- Comisia Europeana nu a stiut sa organizeze achizitia de vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban, care a sustinut ca Ungaria ''ar avea acum mari probleme'' daca nu ar fi comandat si vaccinuri din Rusia si China, relateaza agentia MTI. In…

- Comisia Europeana a dat marti asigurari ca strategia UE de achizitionare comuna de vaccinuri anti-COVID-19 functioneaza, in contextul in care mai multe tari membre au negociat individual cumpararea de vaccinuri din Rusia si China care nu au autorizarea blocului comunitar, relateaza Reuters.…

- Ungaria va incepe miercuri vaccinarea impotriva COVID-19 si cu dozele achizitionate de la compania chineza Sinopharm, devenind primul stat membru al Uniunii Europene care va folosi acest ser, relateaza Reuters. Anuntul a fost facut marti de Guvernul de la Budapesta pe pagina sa de Facebook…

- BRUXELLES, 16 feb – Sputnik. Moderna va intarzia livrarile de vaccin in UE, dupa ce anunțuri similare au fost facute de Pfizer/BioNTech și de AstraZeneca, provocand ingrijorare in randul statelor UE, mai ales in ceea ce privește doza de rapel care trebuie administrata la un interval precis. Comisia…

- Compania chineza Sinopharm va fi pregatita sa furnizeze Ungariei, inainte de data livrarii prevazuta de contract, un volum mai mare de vaccin anti-COVID-19 decat s-a angajat initial, a anuntat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, informeaza MTI. Potrivit acordului initial,…

- Agentia de reglementare in domeniul medicamentelor a Ungariei a acordat aprobari preliminare pentru utilizarea vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca si pentru vaccinul Sputnik V, a anuntat joi seful biroului de presa al premierului ungar Viktor Orban, confirmand informatii ale mass-media aparute…