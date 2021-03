Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anuntat joi un numar record de 8.312 noi infectii cu coronavirus, pe fondul agravarii valului trei al pandemiei, cu masuri de lockdown mai stricte si o campanie de vaccinare inca insuficienta pentru a inversa o tendinta sumbra, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Ungaria a impus…

- Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei…

- Spania a doborat un nou record al numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Weekend-ul trecut au fost raportate 94.000 de noi cazuri de infectari. Sambata și duminica Spania a inregistrat un numar de 93.822 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Rata infectarilor din Spnaia este in prezent…

- Marea Britanie a raportat marți un numar record de decese asociate Covid-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, respectiv 1.610, depașind precedentul varf consemnat saptamana trecuta, scrie Reuters.Au fost raportate și 33.355 de noi cazuri de infectare, in scadere fața de luni, cand au fost anunțate…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Citește și: OFICIAL…

- Un numar record de peste 114.200 de persoane sunt in prezent internate in spitalele din Statele Unite din cauza maladiei COVID-19 in contextul unei cresteri ingrijoratoare a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, potrivit datelor transmise de COVID Tracking Project, informeaza

- Brazilia a inregistrat miercuri 70.574 de noi cazuri de COVID-19 intr-o zi, numarul cel mai ridicat de la inceputul pandemiei care a facut peste 183.000 de morti in tara, noteaza AFP. Precedentul record de contaminari era de 69.074 de cazuri si data de la 29 iulie.

- Ungaria va incerca sa obtina o aprobare interna in regim de urgenta pentru un vaccin chinezesc impotriva COVID-19 in loc sa astepte evaluarea obisnuita efectuata de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a anuntat vineri pe contul sau de Facebook ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit…