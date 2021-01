Ungaria, care a devenit saptamana trecuta primul stat membru al Uniunii Europene care a cumparat vaccinul rusesc Sputnik V, este de asemenea primul stat din UE care aproba vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva COVID-19, relateaza vineri Reuters. Prim-ministrul Viktor Orban a declarat in cursul zilei pentru radioul de stat ca un acord privind achizitia vaccinului ar putea fi incheiat in curand. Guvernul ungar monitorizeaza indeaproape rezultatul inocularilor in masa cu acest vaccin in Serbia vecina, a mai spus el. Orban a mai spus ca personal va alege vaccinul chinezesc, intrucat in el are cea…