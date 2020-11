Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va incepe sa primeasca "mici provizii" de vaccin rusesc pentru noul coronavirus pentru testare clinica in decembrie. Totul, in baza unui acord incheiat joi intre ministrul ungar de externe si ministrul rus al sanatatii, relateaza agentia ungara de stiri MTI.

- Ungaria va incepe sa primeasca "mici provizii" de vaccin rusesc pentru noul coronavirus pentru testare clinica in decembrie, in baza unui acord incheiat joi intre ministrul ungar de externe si ministrul rus al sanatatii, relateaza agentia ungara de stiri MTI. Peter Szijjarto, seful diplomatiei ungare,…

- Peter Szijjarto a fost testat pozitiv dupa sosirea sa la Bangkok, capitala Thailandei, a precizat acelasi purtator de cuvant. Dupa vizita efectuata in Cambodgia, in cadrul acestui turneu asiatic, Szijjarto s-a deplasat in Thailanda, unde ca urmare a rezultatului pozitiv la testul pentru COVID-19…

- "Am putut sa le vindem pe cele care erau in exces in rezerva noastra strategica sau am putut sa ii ajutam pe alții" prin donații, a spus ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Viktor Orban inpreuna cu guvernul pe care il conduce a cumparat peste 16.000 de ventilatore mecanice in acest…

- Premierul Viktor Orban a anuntat ca primul lot de vaccinuri anti-COVID va ajunge probabil in Ungaria la sfarsitul lui decembrie sau inceputul lui ianuarie anul viitor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Viktor Orban a precizat ca Ungaria discuta despre vaccinurile anti-COVID cu China si Rusia, iar…

- Primele faze ale studiilor clinice de testare a celui de-al doilea vaccin rusesc dezvoltat impotriva noului coronavirus s-au dovedit a fi concludente, a precizat joi centrul de cercetare care l-a creat, dupa ce Rusia a anuntat in luna august ca a aprobat primul vaccin din lume conceput impotriva…

- Ungaria si Polonia vor înfiinta un institut comun pentru a evalua respectarea statului de drept de catre tari membre în întreaga Uniune Europeana si pentru a contracara astfel acuzatiile de încalcare a statului de drept, a anuntat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto,…

- Vaccinul brevetat in China foloseste un procedeu considerat foarte sigur. O forma a virusului racelii, modificata genetic pentru a include elemente ale noului coronavirus, este injectata in organism. Ea nu provoaca imbolnavirea, dar determina crearea anticorpilor impotriva Covid-19.