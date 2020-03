Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…

- Deși Iordania nu are niciun caz de coronavirus, Guvernul a decis, duminica, sa interzica intrarea pe teritoriul sau a oricarei persoane venite din China, Iran si Coreea de Sud. Au voie sa intre doar proprii cetateni. Masura a fost luata pentru a limita riscul de raspandire a noului coronavirus in regat,…

- Guvernul ungar a anuntat joi lansarea unei noi consultari nationale a cetatenilor, pe tema indemnizatiilor legale acordate detinutilor si romilor, sever criticate in ultimele luni de premierul Viktor Orban, relateaza agentiile AFP si MTI. ''Este lipsit se sens ca statul sa plateasca anual miliarde…

- Oficialii spanioli din domeniul sanatatii au precizat miercuri ca nu exista motive pentru anularea Congresului Mondial al Telefoniei Mobile (MWC) de la Barcelona pe fondul temerilor legate de epidemia cu noul coronavirus, chiar daca gigantii telecom s-au retras de la eveniment, transmite Reuters…

- UDMR a precizat joi ca nu accepta incitarea la ura impotriva unor oameni de alta culoare care vorbesc alta limba, referindu-se la emigrantii din Sri Lanka angajati brutari la Ditrau. In paralel, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) Csaba Asztalos explica ca comunitatea…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.

- Un maraton care urma sa aiba loc peste doua saptamani la Hong Kong a fost anulat sambata pe fondul temerilor privind raspandirea noului coronavirus, au anunțat organizatorii evenimentului, citați de CNN, potrivit MEDIAFAX.De asemenea, organizatorii au anunțat ca cei 70.000 de participanți…

- Un numar de 36 de civili au fost ucisi si trei raniti luni intr-un atac asupra unor sate din provincia Sanmatenga, in nordul Burkinei Faso, a anuntat marti guvernul, relateaza AFP. „Guvernul din Burkina a aflat cu consternare si indignare ca 36 de cetateni au murit in provincia Sanmatenga in urma unui…