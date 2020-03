Coronavirus: Unde este pacientul zero? Un oficial chinez speculeaza ca americanii ar fi putut infecta Wuhan la jocurile armatei și apeleaza la „curațenie” Purtatorul de cuvant al ministerului chinez de externe, Lijian Zhao, a cerut autoritaților americane sa dezvaluie ce ascund despre originile Covid-19, ceea ce sugereaza ca coronavirusul ar fi putut fi adus in China de catre armata americana. Aratand spre un videoclip al directorului Centrelor pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC), Robert Redfield, care aparent ca a recunoscut ca SUA au avut mai multe decese din partea Covid-19 inainte de a putea testa acest lucru, Zhao a solicitat… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

