Un tratament medical impotriva noului coronavirus ar putea fi creat "pana in vara sau la inceputul toamnei", a afirmat vicepresedintele american Mike Pence, care coordoneaza lupta impotriva epidemiei in SUA, informeaza AFP.



"Tratamentele terapeutice pentru ajutorarea oamenilor care contacteaza coronavirus ar putea fi create pana in vara sau la inceputul toamnei", a afirmat Pence in timpul unei conferinte de presa, adaugand ca un vaccin impotriva acestei boli "ar putea fi dezvoltat inainte de sfarsitul anului sau inceputul anului viitor".



Primele teste clinice pentru un…