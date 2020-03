Coronavirus. Un tata a inventat un costum de protectie pentru bebelusi inspirat dintr-un joc celebru Costumul este echipat cu un purificator care livreaza aer curat filtrat și cu o manușa sterila care permite parinților sa iși mangaie copilul fara a-l atinge in mod direct. Costumul are atașat și un monitor care detecteaza și arata calitatea aerbului din cabina. De asemenea, afișeaza și densitatea dioxidului de carbon și temperatura din interior. Citește și: China a inceput testarea unui vaccin pe aproximativ 100 de voluntari Barbatul in varsta de 30 de ani a proiectat carcasa de protecție pentru a o folosit in momentul in care iese cu copilul la aer. „Este foarte incomod… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

