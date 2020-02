Stiri pe aceeasi tema

- Justitia germana a dispus joi perchezitii la domiciliul unuia dintre liderii partidului de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD), suspectat de frauda fiscala, dupa ce acesta si-a pierdut imunitatea parlamentara, transmit DPA si AFP potrivit Agerpres. Perchezitiile s-au desfasurat la…

- Directorul Memorialului lagarului de concentrare de la Buchenwald a atras atentia joi asupra cresterii numarului de provocari din partea vizitatorilor de extrema dreapta care pun la indoiala amploarea crimelor comise de nazisti, transmite AFP potrivit Agerpres. Volkhard Knigge a constatat inmultirea…

- Deputatul olandez de extrema dreapta Geert Wilders a anuntat sambata seara ca va relansa organizarea unui concurs de caricaturi dedicat profetului Mohamed, la mai bine de un an dupa ce l-a anulat in urma amenintarilor cu moartea si a unor manifestatii de protest, informeaza duminica AFP. Geert Wilders,…

- Un deputat italian a recurs la o metoda insolita de a-și convinge iubita sa-l ia in casatorie. El a cerut-o de nevasta chiar in plenul parlamentului. Nu știm insa daca cererea in casatorie a fost sau nu acceptata.

- Politia italiana a arestat doua persoane si a plasat alte zece sub observatie in si langa orasul Siena, ca parte a investigatiei asupra unui grup de extremisti de dreapta care planuiau sa arunce in aer o moschee langa Siena, a informat marti

- La fel ca in cazul altor districte din apropierea capitalei spaniole Madrid, numerosi alegatori din Valdemoro au votat duminica pentru partidul de extrema dreapta Vox, un vot sanctiune impotriva partidelor traditionale si prin care alegatorii cer sa se faca ''ordine'' in privinta migratiei sau a…

- Cateva mii de polonezi au inceput luni la Varsovia Marsul Independentei, organizat in ultimii zece ani de extrema dreapta, participantii fluturand drapelul national rosu si alb, in mijlocul fumigenelor de aceleasi culori, relateaza AFP, potrivit Agerpres.'Dumnezeu, Onoare si Pace', au scandat…

- PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) a castigat alegerile generale cu 28,09% din voturi si 120 de locuri, cu trei mai putine decat la scrutinul din 28 aprilie, iar Pedro Sanchez va avea acum un rol si mai dificil pentru a forma un Guvern stabil, informeaza televiziunea nationala spaniola.