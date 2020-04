Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au facut miercuri apel la Budapesta, unde premierul Viktor Orban si-a atribuit puteri aproape nelimitate in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, sa limiteze durata masurilor exceptionale si sa nu aduca atingere "libertatilor fundamentale", in timp ce Germania a transmis ca "principiile…

- Tot mai multi unguri au inceput in ultimele saptamani sa se inarmeze pentru a se proteja pe sine si familiile lor, de teama instaurarii dezordinii publice in cazul in care epidemia cu noul coronavirus va duce la crize drastice in aprovizionare, relateaza luni agentia Reuters, potrivit Agerpres. "E…

- Noul coronavirus a ajuns la liderii Uniunii Europene. Negociatorul UE pentru Brexit Michel Barnier este infectat cu coronavirus, anuntul fiind facut chiar de el intr-o postare pe Twitter, potrivit news.ro.El anunta ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ca este bine si ca are o stare de…

- Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat, luni, intr-un discurs tinut in fata Parlamentului de la Budapesta, ca a luat decizia inchiderii granitelor pentru toti cetatenii straini. Masurile vin ca o incercare de a evita raspandirea noului coronavirus. „Trebuie luate noi decizii deoarece, pana…

- Parlamentul European iși reduce drastic activitatea din cauza amenințarii cornavirusului. Sesiunea de plen se va reduce la o singura zi din saptamana de lucru, astfel ca parlamentarii europeni se vor intalni doar marți. Mai mult, vor fi abordate doar subiectele urgente, precum COVID-19 și bugetul multianual,…

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…

- In acest material vom prezenta, pe larg, cele mai importante luari de pozitii ale presei din Ungaria, fata de mult mediatizatul caz Ditrau. Scopul acestui material este de a scoate in evidenta doua lucruri. Primul: presa din Budapesta, mai ales cea guvernamentala, a avut un mesaj clar, politic si coerent…

- Initiativa a fost lansata de partidul ecologist de opozitie LMP ("Politica poate fi altfel") si a fost sustinuta de partidele de guvernamant Fidesz si Partidul Popular Crestin-Democrat (KDNP), precum si de partidul conservator de opozitie Jobbik si de socialisti. Propunerea a fost adoptata…