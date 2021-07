Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti ca a inregistrat 737 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, stabilind un nou record de la inceputul pandemiei in aceasta tara, afectata in prezent de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirsului.

- Autoritatile din Moscova au anuntat duminica un numar record de decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce semnaleaza degradarea situatiei epidemiologice in Rusia, tara grav afectata in prezent de un val de infectari cu varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, relateaza AFP.