- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Cifrele sunt alarmante: peste 230.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.OMS a raportat o crestere dramatica a imbolnavirilor de COVID-19: nu mai puțin de 230.370 de cazuri au fost inregistrate…

- Statele Unite au inregistrat 39.379 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, potrivit bilantului publicat duminica de universitatea americana Johns Hopkins, noteaza AFP.Citește și: Mesajul lui Tudorel Toader pentru Anca Alexandrescu: Dragnea, vacanta la Neptun si OUG pe amnistie si gratiereNumarul…

- SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Universitatea Johns Hopkins a raportat, pentru acelasi interval, aproximativ 40.000 de cazuri noi. Noul varf vine dupa ce in mai multe state au fost descoperite focare importante si aici autoritatile au renuntat, momentan, la relaxarea masurilor.…

- Numarul noilor infectii cotidiene din Statele Unite se apropie de un nivel record, potrivit datelor raportate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins, transmite agerpres.ro.Peste 35.

- Noul coronavirus a facut 1.021 de decese suplimentare in 24 de ore in Statele Unite, potrivit datelor prezentate joi la orele 20.30 (vineri, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, transmite AFP, titreaza Agerpres. Aceasta ridica la peste 108.000 numarul total al mortilor din SUA, unde…

- Vin cifre alarmante din SUA. Aproape 2.000 de oameni ar fi fost uciși de coronavirus, conform raportarilor medicilor.Statele Unite au inregistrat 1.883 de decese in ultimele 24 de ore, conform universitatii Johns Hopkins. Bilantul total al deceselor provocate de epidemie a ajuns la 64.700,…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.De miercuri pana joi seara, pe teritoriul…

- In ultimele 24 de ore, numarul deceselor cauzate de pandemia de coronavirus in Statele Unite ale Americii a crescut la 1.891, scrie Agerpres.De la declanșarea epidemiei și pana in prezent, numarultotal al morților inregistrat pe teritoriul SUA a ajuns la 38.664.Bilantulcazurilor de contaminare a atins…