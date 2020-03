Stiri pe aceeasi tema

- Denis Protsenko, seful celui mai mare spital din Moscova unde sunt tratati bolnavii de coronavirus, s-a intalnit saptamana trecuta si a dat mana cu Vladimir Putin, care a inspectat unitatea. Presedintele rus a fost echipat complet in timp ce a vizitat pacientii care au primit tratament pentru…

- Kremlinul a confirmat vineri un caz de infecție cu coronavirus în adminsitrația președintelui Vladimir Putin, iar guvernul a anunțat extinderea masurilor restrictive impuse în Moscova la nivel național, pentru a combate epidemia, scrie Reuters. Potrivit datelor raportate…

- Kremlinul a anuntat marti ca Statele Unite au transmis Moscovei ca presedintele american Donald Trump nu se va mai deplasa in Rusia pentru a participa la ceremoniile de la 9 mai pentru marcarea 'Zilei Victoriei', relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza in fiecare an parada…