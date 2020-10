Un lockdown in intreaga Anglie nu este inevitabil in cadrul masurilor de limitare a pandemiei de COVID-19, a declarat vineri ministrul de externe britanic Dominic Raab, care a adaugat ca o abordare zonala ar putea functiona daca toata lumea respecta regulile din zona, informeaza Reuters.



Saptamana trecuta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a inregistrat in medie peste 20.000 de noi cazuri de COVID-19 si de 200 decese in interval de 24 de ore.



Raab a spus ca in opinia sa situatia epidemiologica din Regatul Unit este grava, dar s-a declarat increzator in…