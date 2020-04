Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 24 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID 19 si cu boli cronice preexistente, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Cluj, Timisoara si Neamt, au decedat.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte…

- Astfel, potrivit informațiilor oferite pe platforma covid19ro.org și provenite de la INSP, județul Cluj este pe locul cinci în ceea ce privește numarul de pacienți infectați cu coronavirus, dupa București, Suceava, Hunedoara și Vrancea și pe același loc cu județul Iași. Iata…

- Coronavirus in Romania. 906 cazuri de persoane infectate. 144 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate…

- Laboratorul de Biologie Moleculara de la Universitatea din Suceava a implementat o linie semi-automata de testare pentru coronavirus, care va ajunge la spitalul din oras. 200 de teste vor putea fi realizate zilnic, scrie Mediafax. Daca totul va functiona conform planului si aprobarile de la Bucuresti…

- 17 noi cazuri de coronavirus in Romania. Bilanțul a ajuns la 277. Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate (…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate joi dimineața, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 ajungand in Romania la 49. Cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus sunt in București. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului Matei Balș, Adrian Streinu Cercel, intr-o intervenție la Digi…

- Direcția de Sanatate Publica Iași (DSP) monitorizeaza pe intreaga raza a județului un singur caz suspect de coronavirus. Un barbat din China, stabilit in Iași de mai mulți ani, s-a intors in urma cu zece zile dupa ce a sarbatori Noul An chinezesc, venind pe traseul Germania - București. Fiindca provenea…