Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus ține vedetele in casa, insa aceastea iși gasesc rapid alte precupari pe timp de izolare. Flick, prezentatorul de la Star Matinal și-a gasit imediat o activitate: calcatul.

- Chiar daca Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, Mirela Vaida nu se lasa. Vedeta iși gasește imediat activitați pe timp de izolare, care sa o faca sa uite de momentele dificile prin care trec milioane de romani in aceste momente.

- Administratorul unui club de noapte din Chișinau a organizat o petrecere, in plina pandemie de coronavirus. Pentru aceasta fapta, barbatul risca o amenda de pana la 75,000 de lei moldovenești, informeaza publika.md. La data de 27 martie, prin intermediul unei rețele de socializare, agentul economic…

- CORONAVIRUS / Molnar Geza, un cunoscut epidemiolog roman, a vorbit despre regulile pe care romanii trebuie sa le respecte atunci cand merg la cumparaturi. Acesta transmite un avertisment cu privire la doua fructe pe care le consumam cu regularitate: „Mergem la cumparaturi și pipaim portocalele și bananele…

- Chiar daca in urma cu doar cateva zile a fost emisa stare de urgența pe teriotoriul țarii noastre, nu toți oamenii respecta indicațile autoritaților. In urma cu puțin timp, mai multe mașini și zeci de oameni au ieșit in Padurea Baneasa din Capitala.

- Alcoolul va fi folosit pe post de dezinfectant. Zecile de mii de litri de bauturi confiscate de la contrabandisti vor fi distribuite institutiilor publice din Polonia. "Din cauza cererii mari de dezinfectanti, importanti in lupta impotriva epidemiei de coronavirus, actionam pentru a distribui…

- Artista cu o voce inconfundabila readuce hiturile indragite de public pentru a patra oara in Romania. LP, vedeta rock arhetipala care s-a facut cunoscuta pretutindeni cu hitul“Lost On You“, va reveni in București pe 10 iulie, la Arenele Romane, anunța organizatorul concertului, Events. Fanii se vor…

- Bilanțul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 362, iar cel al infectaților, care ieri era de 14.300, la 17.300 - pana acum, cea mai mare creștere a infecțiilor inregistrata in 24 de ore.Conform CNN, 57 de noi decese s-au inregistrat de ieri pana azi și 3.000 de persoane contaminate cu virusul…